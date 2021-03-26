Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyespor'da forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, 18- 22 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, basketbolun yanı sıra çeşitli atletizm branşlarında da mücadele ediyor. Tunus'ta 18-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'te boy gösteren Fadi, Filistin Milli Takımı adına gülle, cirit ve disk atma kategorilerinde yarıştı. Fadi, disk atma kategorisinde 30.29 metrelik derecesiyle kategorisindeki 15 sporcuyu geride bırakarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcu gülle ve cirit atmada da elde ettiği derecelerle beşinci oldu.