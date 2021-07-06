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Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde - Son Dakika

Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde

06.07.2021 14:26

- Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımından 3 sporcu milli takımlardan davet alırken, taekwondo ve halterciler ise Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecek.

- Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde

DENİZLİ - Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımından 3 sporcu milli takımlardan davet alırken, taekwondo ve halterciler ise Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular bu ay içinde önemli organizasyonlara katılacaklar. Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6 ile 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalarda U 23 kategorisinde 96 kilogramda Mehmet Avcıl, gençler 67 kilogramda ise Fatih Çetin mücadele edecek. Sporcuların hedefi 24 Eylül 2021'de Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası biletini alabilmek olacak.

Taekwondocular iddialı

Pamukkale Belediyespor'un taekwondo branşında yer alan sporcular da bu ay içinde zorlu mücadeleler verecek. 7-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akyol Spor Salonu'nda yapılacak olan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 44 kilogramda Ceyda Gencer Pamukkale Belediyesporu temsil edecek. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapılan 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonu olan Gencer, bu müsabakalardan da mutlu dönmek istiyor. Yine taekwondo da 28 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +87 kilogramda Erkan Evran da mücadele edecek.

Şampiyon basketbolculara da davet var

Pamukkale Belediyespor'un sezonu şampiyonlukla tamamlayan tekerlekli sandalye basketbol takımından 3 sporcu milli takımlardan davet aldı. Pamukkale Belediyespor'un Filistinli basketbolcusu Fadi El Deeb, Filistin Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na davet edildi. Başarılı sporcu ülkesi Filistin formasıyla 9-17 Temmuz tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman şehrindeki şampiyonada görev yapacak. Ayrıca, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası için Pamukkale Belediyespor'dan 2 sporcuya davet aldı. Mavi-beyazlı kulüpten Meryem Tan ve Ceyda Akyüz'ün de yer aldığı ve 21 sporcu 27-31 Temmuz 2021 tarihlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki müsabakalarda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde
Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde
Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde
Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde
Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde

Tekerlekli Sandalye, Pamukkale, Taekwondo, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde - Son Dakika Spor


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