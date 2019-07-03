Son Dakika Haberleri: Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında...
Son Dakika Ekonomi Haber

Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında...

51 dakika önce

Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında..., System.String[]
Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. İşletme ve acentelerin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re'sen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Pamukkale, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı BAE Şeyhi'nin oğlu "cinsel ilişki partisi"nde öldü! İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]