Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında...
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Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
Pamukkale
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. İşletme ve acentelerin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re'sen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. - ANKARA
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