Pamukkale cadde ve sokaklarında korona dezenfektesi - Son Dakika
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Pamukkale cadde ve sokaklarında korona dezenfektesi

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs nedeniyle ilçe genelindeki dezenfektasyon işlemlerine devam ediyor.

Pamukkale cadde ve sokaklarında korona dezenfektesi, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs nedeniyle ilçe genelindeki dezenfektasyon işlemlerine devam ediyor. Vatandaşların kullandığı hemen her yer dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklarda da çalışma başlatıldı.


Korona virüsten korunmak için Pamukkale Belediyesi yoğun mesaiye devam ediyor. İlk olarak hizmet binalarını dezenfekte eden Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 187 cami, 600'e yakın park, 130 okul binası, ilçe sınırları içindeki kamu binaları ile KYK yurtları, polis ve jandarma karakolları, PTT şubeleri ve sağlık ocaklarının tamamı dezenfekte edildi. 11 araç ve 37 personelle gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden ekipler, cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor. Akşam saatlerinde başlayan çalışmalarda her gün 2-3 mahallede dezenfekte çalışması gerçekleşecek. Planlama dahilinde ilçedeki tüm cadde ve sokaklar temizlenmiş olacak.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüsü ile ilgili olarak tüm ülke gibi kendilerinin de teyakkuzda olduklarını belirterek, "İlk günden itibaren hemen her ortamı dezenfekte etmek için yoğun mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sık kullandıkları ortamlar başta olmak üzere hemen hemen her yeri dezenfekte ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Artık cadde ve sokaklarda da dezenfekte edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs ile ilgili uyarılarını dikkate alarak kişisel korunma yöntemlerini uygulayalım. Bu sıkıntılı dönemin geride kalacağına inanıyorum" dedi. - DENİZLİ

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:21 Kaynak: İHA

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