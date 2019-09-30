Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı
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Pamukkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı

30 dakika önce

Denizli Valiliği travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale'deki izinsiz yapılaşmaya karşı harekete geçerek, hazine arazisinde izinsiz inşa edildiği belirlenen 15 kaçak yapıyı yıktı.

Pamukkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı, System.String[]

Denizli Valiliği travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale'deki izinsiz yapılaşmaya karşı harekete geçerek, hazine arazisinde izinsiz inşa edildiği belirlenen 15 kaçak yapıyı yıktı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün beyaz cennet Pamukkale'nin bulunduğu Karahayıt Mahallesi'ndeki 2. derece doğal sit alanında, hazine arazisinde yer alan 15 ahşap kaçak yapının kaldırılması için harekete geçildiği kaydedildi. Sahiplerine yapıların kaldırılması için önce süre tanındığını vurgulanan açıklamada, "Denetimler sonucu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından karar alınarak sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Pamukkale Belediyesince de bahsi geçen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. madde hükümleri uygulanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü takibindeki bu yapılar 24 Eylül 2019 tarihinde kaldırılarak alan eski görünümüne kavuşturulmuştur. Korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izleme ve denetimleri kararlılıkla sürdürülmekte olup, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doğal sit alanlarında yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemler uygulanmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Gökten Ceylan/İHA)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karahayıt, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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