Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

20.05.2021 09:49
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı, System.String[]

Pamukkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için "Gençler Yarışarak Eğleniyor" adıyla düzenlediği etkinliğin finalleri büyük bir coşkuyla yapıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için "Gençler Yarışarak Eğleniyor" adıyla düzenlediği etkinliğin finalleri büyük bir coşkuyla yapıldı. 5 dalda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak "Gençler Yarışarak Eğleniyor" sloganıyla 7 farklı noktada çeşitli etkinlikler düzenledi. Futbol ve basketbol dallarında şut yarışmasının yanı sıra barfiks, ip atlama ve dart branşlarında ilk 10'a kalan gençler Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesindeki finallere katılma hakkı elde etti. Burada yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren isimler belirlendi. Bu arada Denizlili motosikletçiler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak düzenledikleri konvoyun startını Pamukkale Belediyesi'nin etkinlik alanında verdi. Bayraklarıyla süsledikleri motosikletleri ile görsel şov yapan motosikletliler etkinliğe renk kattılar.

"Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinlik alanı girişinde meşaleli kortejle karşılandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkanı karşılayan katılımcılara Başkan Örki teşekkür etti. Ödül töreninde konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ebedi lider Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında yaktığı bağımsızlık meşalesinin Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'beni en iyi gençler anlar' diyerek 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. ve yine 19 Mayıs'ı doğum günü olarak ilan etti. Atamızın doğum gününü kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalmasının yegane sahibi siz gençlersiniz. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak pandemi koşullarına uygun olarak 19 Mayıs etkinlikleri düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki 19 Mayıs bayramımızı statlarda kutlayabiliriz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz vatan için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Pamukkale Belediyesi tırı bayram coşkusu yaşattı

Öte yandan Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu ilçenin her mahallesinde yaşattı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen tır ilçenin tüm mahallelerinde tur atarak Pamukkale'de bayram coşkusunu yaşattı. Marş ve şarkıların söylendiği tır, 61 mahallenin tamamında gün boyu tur atarak gençlerin bayramlarını renklendirdi. Pamukkaleli vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından ve işyerlerinden bu coşkuya ortak oldu. - DENİZLİ

Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Pamukkale, Mayıs, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika Spor


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