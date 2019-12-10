Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de 2019'da ziyaretçi sayısı 2 milyon 500 bini geçti
Son Dakika Güncel Pamukkale'de 2019'da ziyaretçi sayısı 2 milyon 500 bini geçti - Son Dakika

Pamukkale'de 2019'da ziyaretçi sayısı 2 milyon 500 bini geçti

6 saat önce

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kasım ayında Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 139 bin 500 kişi olduğunu kaydederek, 2019'un 11 ayında ise 2 milyon 500 bin kişinin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştıklarını ifade etti.

Pamukkale'de 2019'da ziyaretçi sayısı 2 milyon 500 bini geçti, System.String[]

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kasım ayında Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 139 bin 500 kişi olduğunu kaydederek, 2019'un 11 ayında ise 2 milyon 500 bin kişinin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştıklarını ifade etti.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam eden Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale'de ziyaretçi sayıları özellikle turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Ziyaretçi sayıları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Şen, dünyanın tanıdığı Pamukkale'de ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti. Beyaz cennetin her yıl daha fazla turist tarafından ziyaret edildiğini vurgulayan Başkan Şen, Türkiye'ye uçakla 6 saat uzaklıktaki Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde daha yoğun yapılacak reklamlarla ziyaretçi sayısının arttırılabileceğini dile getirdi. Başkan Şen, "Kasım ayında Pamukkale'ye ziyaret sayıları yine yüz güldürdü. Baktığımız zaman 139 bin 500 kişinin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Geçen yıl bu rakam 99 bin civarındaydı. Neredeyse yüzde 40'lık bir artış yakalanmış. Pamukkale bölgesi için de ülkemiz turizmi için de oldukça sevindirici. Geçen yıla baktığımız zaman da yaklaşık 2 milyon 150 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'yi Kasım ayı sonu itibariyle 2 milyon 500 bin kişinin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu da Pamukkale için bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon 700 bin rakamlarına ulaşılacağını gösteriyor. Biz umuyoruz ki gelecek yıl 3 milyonu rahatlıkla geçeceğiz. Hedefimizi de 3 milyon 500 bin olarak bu yıldan ilan ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de 2019'da ziyaretçi sayısı 2 milyon 500 bini geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]