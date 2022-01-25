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Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi - Son Dakika

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

25.01.2022 13:27
Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı beyaz cennet Pamukkale'ye gelen yabancı turistler, yoğun kar yağışı altında termal havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı beyaz cennet Pamukkale'ye gelen yabancı turistler, yoğun kar yağışı altında termal havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Denizli'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi de beyaz örtüyle kapladı. Beyaz cenneti ziyaret eden yabancı turistler, eksi 6 dereye kadar düşen hava sıcaklığı ve kar yağışına rağmen milattan önce 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki antik Kleopatra Havuzuna girmeyi ihmal etmedi. Soğuk ve yağışa aldırmayan turistler, 36 derece su sıcaklığına sahip olan ve içinde tarihi eseri barındıran antik havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Soğuk havada tarihi sütunlar arasında bir tarafta sıcak suyun diğer tarafta ise lapa lapa yağan karın keyfini çıkartan turistler, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi
Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi
Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

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UNESCO Dünya Mirası, Pamukkale, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi - Son Dakika
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