Pamukkale'de 36 derecelik sıcaklığa sahip antik havuz sıcak havada da ilgi görüyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 800 yıllık antik havuza şifa bulmak için gelen misafirler, 40 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen yoğunluk oluşturuyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'ye gelenler salgın tedbirleri kapsamında gezilerini gerçekleştiriyor.

"Kleopatra Havuzu" olarak da anılan havuz, bayram tatilini geçirmek için bölgeye gelenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Antik çağdan itibaren termal tedavi merkezi olarak bilinen, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla yerli ve yabancı misafirlerine farklı deneyim sunuyor.

Termal suyun, Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Hierapolis'e gelip havuza girdiği gibi efsaneler de anlatılıyor.

Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan ziyaretçiler, hem şifalı suya girmenin hem de doğal güzelliklerin tadını çıkartma şansı yakalıyor.

Ayrıca, antik havuz suyunun kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıklarına iyi geldiği de söyleniyor.

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine, Pamukkale'nin son dönemde turist akınına uğradığını söyledi.

Antik havuzun tatil döneminde şifa arayanların adresi haline geldiğini belirten Köseoğlu, "Bölgedeki oteller Kurban Bayramı nedeniyle neredeyse boş oda olmadan hizmet veriyor. Pamukkale'ye gelenlerin büyük bir bölümü antik havuza girmek istiyor. Pamukkale'ye gelen turistler şifa bulmak için sıcak havaya aldırış etmeden, antik havuza girmeden bölgeden ayrılmıyor. Havuza girmekten büyük keyif alıyorlar ve eğlenceli vakit geçiriyorlar." dedi.

"Pandemi döneminde bile havuz boş kalmadı"

Turist rehberi Güfte Kılıç da turizm elçileri olarak hizmet verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Pamukkale'yi görmek için can atan turistleri gezdirmeye geldik. Yeterince ilgi duyulan bir yer. Pandemi döneminde bile havuz boş kalmadı. Buranın güzelliği kışın daha güzel. Ancak yaz mevsiminde de havuz ve hava sıcak olmasına rağmen rahatlamak için antik kalıntılarla yüzmek istiyorlar."

Türkiye'ye ilk kez gelen turistlerin görmesi gereken 4 yerin arasında Pamukkale'yi tavsiye ettiklerini belirten Kılıç, "Turistlere İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve Efes'i tavsiye ediyoruz. Tur programlarının içine de Pamukkale'yi koyuyoruz. Havuzdan çıkanlar 'Keşke daha fazla yüzebilsek' diyorlar. Şu an Amerika, Sri Lanka, Malezya, Hindistan, Pakistan ve Avrupa'dan gelen çok oluyor." ifadelerini kullandı.

Rehber Ayhan Laçın da sıcak havada bölgede vakit geçirmek zor olsa da turistlerin bundan zevk aldığını ifade ederek, "Özellikle antik havuza girerek güzel anılar yaşamak istiyorlar. Kleopatra'nın yüzdüğü bir yere girerek sanki o günlerdeymiş gibi hissediyorlar. Turistler yaklaşık 9 saat uçarak, Moğolistan, Kore, hatta Uzak Doğu'nun en ücra köşelerinden bile havuza girmek için geliyorlar." diye konuştu.

Rus turist Katalina Kaytrana ise sıcak havaya aldırış etmeden havuza girdiğini dile getirerek, "Hava çok sıcak. Buraya bu havuza girmek için geldim. Gelen arkadaşlarımdan duymuştum ismini. Burada kendimi adeta zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyorum." dedi.