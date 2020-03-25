Pamukkale'de 65 yaş üstündekilerin istediği kitaplar evlerine götürülüyor - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, belediye bünyesindeki kitap kafeye gelemeyen 65 yaş üstündeki vatandaşların istedikleri kitaplar, evlerine götürülüyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlandığını hatırlattı.

Belediyenin açtığı kitap kafenin 2 bin 700 üyesi bulunduğunu bildiren Örki, "Kafemize üye 300'ü aşan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kitaplarını evlerine kadar götürüyoruz. Bu uygulama koronavirüs tehlikesi geçene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Üyelerden Cevdet Urel, okumayı çok sevdiğini belirterek, "Okumadan duramıyorum. Okuduğum kitapları başkalarına da öneriyorum. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Ama Pamukkale Belediyesi bize kitaplarımızı ulaştırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sevgi Kılıç da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fazıl Dağdelen ise evde kalmak zorunda oldukları bugünlerde böyle bir hizmeti sunan belediye ekiplerine teşekkür ettiğini belirtti.