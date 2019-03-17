Pamukkale'de "Akıllı Bisiklet Uygulaması" Başlatıldı

Pamukkale Belediyesi, trafikte zaman kaybının önlenmesi ve çevrenin koruması adına kiralanarak kullanılabilen "Akıllı Bisiklet Uygulaması" başlattı.

Pamukkale Belediyesi, trafikte zaman kaybının önlenmesi ve çevrenin koruması adına kiralanarak kullanılabilen "Akıllı Bisiklet Uygulaması" başlattı.



Uygulamanın hizmete girmesiyle düzenlenen törende konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in 5 yılda kalıcı ve unutulmayacak eserler bıraktığını ifade etti.



Bisikletin dünya genelinde çevreye duyarlılık adına kullanılan bir ulaşım aracı olduğunu dile getiren Tin, "Denizli'de ilk olan bu uygulamayla özellikle öğrenciler hem daha ucuz hem de daha kolay ulaşım imkanı sağlayacak. Oldukça basit bir şekilde bu uygulamadan faydalanılabilecek. Bu projeyi hayata geçiren Gürlesin ve ekibine teşekkür ediyor, uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin de 2014-2019 yılları arasında Türkiye'ye örnek birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "5 yıllık Pamukkale Belediye kurucu başkanlığı dönemimde her kesime dokunan projeler geliştirdik. Akıllı Bisiklet Uygulaması da bunlardan biri. Kısa adı PAKBİS olan Pamukkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Uygulaması, bisikletle ulaşım sağlamak isteyenlere 8 noktada 64 bisiklet ve 96 park yeri ile hizmet verecek. 61 bin 500 üniversite öğrencisinin yer aldığı Denizli'de özellikle üniversitelilerin yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak sistem, hem zaman kazanımı hem de trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak. Biz çevreci projelerimizle bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet yolları da yaptık. Böyle önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bağbaşı, Zeytinköy ve Kınıklı bölgesinde belirlenen duraklarda yer alan bisikletlerin üyelik yapılarak alınacak PAKBİS kartıyla, saati 1,5 liradan kiralanabileceği, www.pakbis.com.tr adresi ile KİOKS'ların olduğu noktalardan para yüklemesi yapılabileceği bildirildi.

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