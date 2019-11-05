Pamukkale'de 'ara tatil' yoğunluğu

DENİZLİ'de, 'beyaz cennet' Pamukkale'deki otellerde doluluk oranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.

Türkiye'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' öncesi rezervasyon yoğunluğu oldu. 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 25 Kasım'da sona erecek 7 günlük ara tatil dolayısıyla Pamukkale'deki otellerde, günler öncesinden rezervasyon alınmaya başlandı. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, yerli- yabancı turistlerin yoğun ilgisi dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı, yüzde 95'e ulaştı.