Pamukkale'de atık jiletler ayrı toplanacak - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde belediye, kullanılan jiletlerin toplanıp geri dönüşüme kazandırılması için berberlere "atık jilet kutusu" dağıttı.

Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması için "Sıfır Atık" uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Geri dönüşebilir atıkların ayrı ayrı toplanması için atık toplama merkezi, atık yağ toplama projesi, elektronik atıklar, atık piller, atık ilaç toplama, tekstil atıkları toplama ve bayat ekmek kutularıyla ilgili çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesinin yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiği belirtildi. Açıklamada, yeni uygulamayla berberlerde kullanılan jiletlerin çöpe değil geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, doğayı korumanın yollarından birinin de atık yönetimi olduğunu vurguladı.