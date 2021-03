Pamukkale'de balon ve yamaç paraşütü hizmeti veren 8 teşebbüs hakkındaki rekabet soruşturması

Pamukkale Bölgesi'nde sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü işletmesi ile turizm acentesi faaliyetinde bulunan 8 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında çevrim içi yapılan toplantıya, Anadolu Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Danışmanlık Ltd. Şti., Denizli Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti., Elis Balonculuk Havacılık ve Eğitim Turizm Ticaret Ltd. Şti., Eylül Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti., Pamukkale Balonculuk Havacılık Tur. Rek. Org. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hürkuş Havacılık Turizm Ltd. Şti., T4T Turizm Taşımacılık Seyahat Acenteliği ve Ltd. Şti., Pamukkale Birlik Online Turizm ve Ticaret AŞ yetkilileri katıldı.

Şirket yetkilileri, haklarındaki ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle rekabeti ihlal ettikleri iddialarına yönelik savunma yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 1 Nisan 2021'de açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.