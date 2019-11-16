Pamukkale'de balonlar 153 bin kişiyi uçurdu

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor.



Bu yıl ocak-ekim döneminde 153 bin 511 turist, sıcak hava balonuyla bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı buldu.



Pamukkale çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumundan önce gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aynı zamanda görsel şölen de sunuyor.



Bölgede halen 30 firma tarafından gerçekleştirilen balon turu ücreti kişi başına 180-230 dolar arasında değişiyor.



Balon turlarının yüzde 70'ine Çinli turistler katılıyor



Beyaz cennet üzerinde hava şartlarına göre günde 3-5 sefer gerçekleştirilen balon turuna dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı turistler daha fazla ilgi gösteriyor.



Turlara katılan misafirlerin yüzde 70'ini ise Çinli turistler oluşturuyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle Çinli turistlerin balon turlarına oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.



Balonla seyir keyfini çıkarmak isteyen turistlerin Pamukkale'ye akın ettiğini vurgulayan Şen, "Misafirler güneşin doğuşunu ve Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izleme şansı yakalıyor. Travertenlerin büyüleyici güzelliğini havadan görmek gerçekten ayrıcalık." dedi.



TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ise kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun balon turlarına katıldığını ifade etti.



Pamukkale'yi havadan görmek isteyenlerin balon ve yamaç paraşütüne yöneldiğini anlatan Köseoğlu, "Kapadokya'dan sonra en fazla balon turunun Denizli'de gerçekleştirilmesi sevindirici." diye konuştu.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de şehri tanıtımına katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.



Bu yıl turist sayısında da ciddi artış gözlendiğini anlatan Örki, "Balonlar Pamukkale'ye renkli bir görsellik kattı. Dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimiz bu güzellikleri yerinde görsün istiyoruz." şeklinde konuştu.