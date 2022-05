Pamukkale'de bayram bereketi - Son Dakika

Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli noktalardan biri de Pamukkale oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri, şifa kaynağı kırmızı suyu ile Karahayıt ve tarihi yapılarıyla Pamukkale her dönem revaçta olan bir ilçe. Özellikle hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı boyunca hem yaşamlarını kentte sürdüren hem de şehir dışından gelenlerin tercihi Pamukkale oldu. Dünyaca ünlü travertenleri görmek ve şifalı sularla dolu havuzlara girmek için gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale'yi tercih etti. Kimileri de Pamukkale travertenlerinin eteklerinde yer alan Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesislerinde zaman geçirmeyi tercih etti. Gölette bulunan balık ve ördekleri beslemeyi tercih eden turistlerin bazıları da kano turuna çıktı. Pamukkale'nin yeni buluşma noktası olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da rağbet gören yerlerden oldu. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da on binlerce turisti ağırladı. Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanlarının da olması vatandaşların ilgisini çekmesine neden oluyor. Ramazan Bayramı tatilinde Pamukkale'ye gelen vatandaşlar, ilçeye hayran kaldı.

Pamukkale'ye Aydın'dan gelen Mehmet Bayram, "Pamukkale çok güzel. Denizli turizm açısından da bir marka halinde. Hem Pamukkale hem de Seyir Tepesi'ni çok beğendim. Pamukkale'yi güzelleştiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkesin buraya gelip buraları gezmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Aydın İncirliova'dan gelen Melike Berkner ise "Daha önce de gelmiştik. Bir kez daha gelmek istedik. Güzel bir mevsimde geldiğimizi düşünüyorum. Pamukkale her zaman çok güzeldi, şimdi de güzel. Belediye hizmetlerini de beğendim. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Balıkesir'den gelen Kader Şahin, Pamukkale'ye kızının dersi için geldiklerini söyleyerek, "Bu vesile ile Pamukkale'ye gelmek bizi mutlu etti. Çok beğendim. Şifalı sulara ayaklarımızı sokma imkanı bulduk. Pamukkale'yi çok beğendim" dedi.

Denizlili Hasan Dönmez, Ramazan Bayramı tatilinde Seyir Tepesi'nde bir kez daha geldiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel. Şehir manzarası buradan çok farklı görünüyor. Çeşitli etkinlikler yapılabiliyor. Çok güzel bir kompleks olmuş. Oldukça büyük ve birçok etabı var. Burada iyi vakit geçiriyoruz. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise ilçenin hem tarihi hem de doğal güzelliklerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Pamukkale'miz her dönem olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağılıyor. Özellikle Ramazan Bayramı tatili döneminde ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz. Pamukkale travertenlerini yanı sıra termal şifalı suları ve Seyir Tepesi ile Pamukkale her zaman görülmeye değen bir ilçe konumunda. Seyir Tepesi Şehir Ormanı ise hem muhteşem Denizli manzarası, hem de 7'den 70'e herkesin farklı zaman geçirebileceği bölümleriyle misafirlerini ağırlıyor. Pamukkale her mevsim güzelliğini cömertçe bizlerle paylaşıyor. Ramazan Bayramının üçüncü günü bayta olmak üzere yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerle Denizli'mizde yaşayan herkesi Pamukkale'mizde misafir etmekten onur duyacağız" diye konuştu.

(Mehmet Barlas/İHA)