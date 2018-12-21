Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Pamukkale'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

4 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Pamukkale'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi 1053 Sokak'taki apartmanın birinci katında yaşayan Kemal Süral'den (80) haber alamayan yakınları, evine gitti. Kapının kilitli olduğunu gören aile yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Sağlık personeli, mutfakta yerde hareketsiz yatan Süral'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Süral'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Denizli, Pamukkale, Güncel
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