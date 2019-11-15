Pamukkale'de doğa dostu 'AEEE' projesi hayata geçiriliyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından çevre bilincinin oluşturulmasına önemli destek sağlayacak "Öğrenciler AEEE Topluyor" projesini başlatıyor. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ayrı biriktirilerek, geri dönüşüm ile çevrenin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlayan projenin bilgilendirme toplantısı ilçedeki okulların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Pamukkale Belediyesi, Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜBİSAD) proje ortaklığı ile çevre bilinci oluşturulacak proje hazırladı. Pamukkale Belediyesi'nin elektronik atıkların toplaması için anlaşmalı olduğu TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu'nun farkındalık çalışmaları kapsamında "Öğrenciler AEEE Topluyor" kampanyası başlatıldı.Pamukkale ilçe sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde devlet okulları ve özel okulların temsilcilerinin katıldığı "Öğrenciler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Topluyor" kampanyası bilgilendirme toplantısı Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.



"Pamukkale Belediyesi olarak destek veriyoruz"



Pamukkale Belediyesi ve TÜBİSAD ortak projesi ile ilgili bilgilendirmeyi Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Tokgöz yaptı. "Geleceğimiz olan çocuklarımızın çevre bilinci ile yetiştirilmesine Pamukkale Belediyesi olarak destek veriyoruz" diyen Tokgöz, "Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin talimatları doğrultusunda doğayı koruma noktasında geri dönüşümü önemsiyoruz. Öğrenciler AEEE Topluyor kampanyası ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla halk arasında çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün hayatın her alanına uygulanabilir bir alışkanlık haline getirilmesini amaçlıyoruz" dedi.



"Proje sonunda ödül töreni yapılacak"



kampanyası bilgilendirme toplantısında söz alan TÜBİSAD Çevre Mühendisi Bengisu Evrensel ise"Kampanya, anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve liseleri kapsamaktadır. Pamukkale Belediyesi ile yürüttüğümüz kampanya ile öğrencilerde atık elektrikli ve elektronik eşya atıklarının ayrı biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincinin oluşturulması amaçlandı" ifadelerini kullandı.



kampanyasına http://basvuru.tyk.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanyaya başvurularının 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Okullar, 2 Mart 2020 gününe kadar Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarını (AEEE) okullarında bitirecekler ve kampanya sonunda okullar, topladıkları AEEE'lere bağlı olarak eriştikleri puanlara bağlı olarak ödüllendirilecek. - DENİZLİ