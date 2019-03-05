Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de Eğlence Mekanında Kaçak Çalışan 20 Yabancı Kadına Gözaltı

Pamukkale'de Eğlence Mekanında Kaçak Çalışan 20 Yabancı Kadına Gözaltı

28 dakika önce

Denizli'de jandarma ekiplerinin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanına gerçekleştirdiği operasyonda 20 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Pamukkale'de Eğlence Mekanında Kaçak Çalışan 20 Yabancı Kadına Gözaltı, System.String[]
Denizli'de jandarma ekiplerinin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanına gerçekleştirdiği operasyonda 20 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesi turistik Pamukkale Mahallesi'nde bulunan bazı eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların kaçak olarak çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında geçtiğimiz pazar günü gece yarısı ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan kontroller esnasında, bir eğlence mekanında izinsiz olarak çalıştığı tespit edilen 8 Özbekistan, 4 Kırgızistan, 2 Kazakistan, 5 Azerbaycan ve 1 İran vatandaşı olmak üzere toplam 20 yabancı uyruklu kadın hakkında idari işlem başlatıldı.

Yabancı kadınları çalıştırdığı tespit edilen işletme yetkilileri hakkında izinsiz çalıştırma suçundan işlem yapıldı.

İzinsiz çalıştığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Pamukkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de Eğlence Mekanında Kaçak Çalışan 20 Yabancı Kadına Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]