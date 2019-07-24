Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de gençlerin ulaşımda birinci tercihi bisiklet oldu
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Pamukkale'de gençlerin ulaşımda birinci tercihi bisiklet oldu

56 dakika önce

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin hem zamandan tasarruf etmek hem de çevreyi koruma amaçlı başlattığı Akıllı Bisiklet Uygulaması, yaz aylarında gençlerin ulaşımda birinci tercihi oldu.

Pamukkale'de gençlerin ulaşımda birinci tercihi bisiklet oldu, System.String[]
Denizli Pamukkale Belediyesi'nin hem zamandan tasarruf etmek hem de çevreyi koruma amaçlı başlattığı Akıllı Bisiklet Uygulaması, yaz aylarında gençlerin ulaşımda birinci tercihi oldu. Pamukkale'de 8 noktada gençler, bisikletleri saatlik kiralama yaparak rahatlıkla kullanabiliyorlar.

Pamukkale'de hem trafik yoğunluğunun azaltılmasına destekleyici hem de geleceğe daha temiz bir çevre bırakabilmek adına farkındalık oluşturan Pamukkale Belediyesi'nin başlattığı Akıllı Bisiklet Uygulaması, şehir merkezinde kilit noktalarda kurulan 8 istasyon ile hizmet vermeye devam ediyor.

8 noktada 64 bisiklet ve 96 park yeri ile öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanan kısa adı PAKBİS olan Pamukkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Uygulaması, Temmuz ayı itibariyle 5 bin 200 üyeye ulaşmış durumda. İstasyonlardaki bisikletler üyelik yapılarak alınan PAKBİS kartıyla kullanılıyor. Saatlik ücreti 1,5 TL'den kiralanan bisikletler, www.pakbis.com.tr adresi başta olmak üzere KİOKS'ların olduğu noktalardan para yüklemesi yapılabiliyor. PAKBİS Android uygulaması cep telefonlarına yükleyerek, tüm istasyonlara rahatlıkla ulaşılıyor, üyelik yapabiliyor, nasıl çalıştığını ayrıntısıyla öğrenebiliyor.

"İstasyonlarımızı ilerleyen süreçlerde daha geniş alana yaymak istiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin rağbet gösterdiği PAKBİS'e üyeliğin çok kolay olduğunu ifade ederek, bu uygulamanın Denizli'de de bir ilk olduğunu belirtti. Başkan Örki, "Şehir içinde bisiklet kullanımının teşviki noktasında çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde kurulan 8 noktadaki istasyonlarımızı ilerleyen süreçlerde daha geniş alana yaymak istiyoruz. Hem zamandan tasarruf hem de daha temiz bir çevre için tüm bisiklet severler için, bisikletlerimiz istasyonlarımızda hizmet vermeye devam ediyor" dedi. - DENİZLİ
Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
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