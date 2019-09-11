Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de gün batımı büyük ilgi çekiyor
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Pamukkale'de gün batımı büyük ilgi çekiyor

1 saat önce

Doğası, görüntüsü, tarihi ile binlerce turiste ev sahipliği yapan Pamukkale travertenleri, gün batımında eşsiz manzarası ile dikkat çekiyor.

Pamukkale'de gün batımı büyük ilgi çekiyor, System.String[]

Doğası, görüntüsü, tarihi ile binlerce turiste ev sahipliği yapan Pamukkale travertenleri, gün batımında eşsiz manzarası ile dikkat çekiyor. Her gün binlerce kişi gün batımını görüntüleyebilmek için Pamukkale'ye geliyor.

Eşsiz yapısı ile binlerce turisti ağırlayan Pamukkale'de gün batımı mest ediyor. Yapısı ve tarihi ile özellikle uzak doğulu turistlerin ilk durağı olan Pamukkale, akşam saatlerinde gün batımını fotoğraflamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti de ilgi görüyor. Yıllara meydan okuyan antik tiyatro, güneşin batışını fotoğraflamak isteyen turistlerin akınına uğruyor.

Pamukkale'nin eşsiz doğasını fotoğraflayan Meksikalı bir turist, "Çok güzel. Biz Meksikalıyız. Kardeşimle geldik. Çok harika. Tüm arkadaşlarıma fotoğrafları gönderiyorum. Çok güzel hava var" dedi.

Turistler yaklaşık 1 saat boyunca güneşin batışını, Denizli ve Pamukkale manzarası eşliğinde izleme imkanı buluyor.

(İHA)

Pamukkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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