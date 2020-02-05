Pamukkale'de herkes yabancı dil öğreniyor - Son Dakika
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Pamukkale'de herkes yabancı dil öğreniyor

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi, 2019 yılının ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak, 17 farklı alanda çocuğundan, gencine, kadınından engellisine her yaş gurubuna hitap eden 46 ücretsiz kurs açtı.

Pamukkale'de herkes yabancı dil öğreniyor, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi, 2019 yılının ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak, 17 farklı alanda çocuğundan, gencine, kadınından engellisine her yaş gurubuna hitap eden 46 ücretsiz kurs açtı.


"Pamukkale Kurs Zamanı" ilk etabında açılan İngilizce ve Almanca A1 başlangıç seviyesindeki yabancı dil kursları sona erdi. Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında 2 ay süren kursa katılan gençlere 120 saat kurs verildi. Kasım ayı başında başlayan öğrencilere ve yetişkinlere yönelik açılan yabancı dil kurslarından İngilizce bölümüne 40 kişi, Almanca kursuna da 15 kişi katıldı. Kurslara düzenli katılımın şart olduğu yabancı dil kurslarının sonunda toplamda 30 kursiyer İngilizce kursundan, 10 kursiyer de Almanca kursundan sertifika almaya hak kazandı.


"Ücretsiz kurslarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"


Kendini geliştirmenin yaşı olmadığını belirten Başkan Örki, "Pamukkale ilçemizde boş zamanını değerlendirmek, kendini geliştirmek, eğitim hayatına katkı yapmak isteyen her yaştan herkese özel ücretsiz kurslar açtık. Sonbahar dönemi kurslarımız birer birer tamamlandıkça kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ediyor ve kurslarımızın devamını açıyoruz. İngilizce ve Almanca kurslarımız en çok ilgi gören kurslarımız arasında. Kurslarımız okul hayatı, iş hayatı ve sosyal yaşamda önemli bir eksiği kapatıyor. Ücretsiz kurslarımızın kursiyerlerimize yarar sağladığını bilmek gerçekten doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İngilizce ve Almanca kurslarımızı yaz aylarında düzenlemiştik. Ardından Sonbahar döneminde 'Pamukkale'de Kurs Zamanı' sloganıyla birlikte açtık. Bugün sonbahar dönemi kursiyerlerimizin sertifikalarını takdim ediyoruz. Ama kurslarımız bitmiyor. A1 ve A2 seviyelerinde gerçekleşecek ücretsiz kurslarımıza 14 yaş üzeri kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bugün sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimize de hem okul hem iş hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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