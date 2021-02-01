Pamukkale'de inşaattan demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir inşaatın çatısında bulunan 3 ton demiri çaldığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Sarayköy ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Gölemezli Mahallesindeki inşaat halindeki binadan yaklaşık 30 bin lira değerinde demir çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılar düzenlenen eş zamanlı operasyonla Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde yakalandı.

Zanlılardan bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen T.A'nın (49) 7, A.D'nin (50) 22, A.D'nin kızı Z.A'nın (29) ise 8 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

A.D'nin oğlu, kızı, gelini ve damadının 3 ay önce başka bir hırsızlık operasyonunda da yakalandığı öğrenildi.