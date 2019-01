Pamukkale'de Kar Altında Termal Havuz Keyfi

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleriyle ünlü "beyaz cennet" Pamukkale , bölgede etkili olan karla birlikte kartpostallık görüntü oluşturdu.Dışarıda hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu Pamukkale'de turistler antik havuza girdi.Kentte dün akşam saatlerinde yağan kar, Pamukkale'yi beyaza bürüdü. Yağışı fırsat bilen turistler, travertenlerle karın beyazlığını bir arada görme fırsatı buldu.Travertenlerin beyazlığı ile karı fotoğraf makinesi ve kameralarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, travertenler üzerinde 36 derecedeki termal suda yürüdü.Hierapolis Antik Kenti ve tiyatroyu gezen turistler, daha sonra ise soğuk havaya rağmen antik havuzdaki termal suya girdi.Pamukkale travertenlerine beyazlık veren termal kaynaktan çıkan ve yaz kış insan vücudu sıcaklığında olan termal antik havuz, soğuk havada ziyaretçilerine tarihi sütunlar içerisinde yüzme imkanı verdi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen , gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'nin yılın her mevsimi ziyaretçi alan bir turizm bölgesi olduğunu söyledi.Bugünün dünya genelinde "Müzede Selfi Günü" olduğunu, turistlerin Pamukkale'de çektikleri öz çekimleri sosyal medyada paylaştığını, bunun da bölgeye gelecek turist sayısını artıracağına inandığını ifade eden Şen, geçen yıl 2 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladığını, bu yıl ise 3 milyona yaklaşmayı hedeflediklerini kaydetti.Geçen yıl antik havuza 375 bin kişinin girdiğini, yaz-kış 36 derecedeki şifalı suyun hem tedavi edici özelliğinin olduğunu hem de 2000-2500 yıl öncesinin atmosferini yansıttığını dile getiren Şen, Pamukkale'ye çok ender kar yağdığını, bugün de o nadir anı yaşadıklarını ifade etti.Şen, şöyle konuştu:"Buraya ' Kleopatra havuzu' da deniyor, Kleopatra'nın bu havuzda yıkandığı, ondan güzelliğini aldığı söyleniyor. Yine aynı şekilde Meryem Ana 'nın da buraya geldiği ve bu su ile gözlerini yıkadığı, gözlerine iyi geldiği rivayet ediliyor. Gerek Meryem Ana'nın buraya gelmiş olması gerek Kleopatra havuzu olarak da anılması da yabancıların çok ilgisini çekiyor. Antik havuz, ana kaynaklardan birisidir Pamukkale'nin. Pamukkale travertenlerine renk veren, travertenlerin oluşmasını sağlayan en güçlü su kaynağından biridir. Ana kaynağın üzerinde, yer kabuğuna en yakın olan noktada havuza girmenin keyfini yaşıyorsunuz. İnanılmaz bir yer. Yabancıların, Uzakdoğuluların, Rusların, Almanların, yani tüm dünyanın çok büyük ilgi gösterdiği bir yer."-"Gezilip görülmesi gereken bir yer"Rehber İbrahim Anlar, son dönemde Çin , Endonezya, Tayvan 'dan ziyaretçilerin bölgeye geldiğini belirterek, "Misafirlerimiz için de sürpriz oldu. Travertenlerin beyazlıklarına kar da karışınca ilginç ve çok güzel doğa görüntüsü oluştu." dedi.Tayvan'dan gelen Mengching Chang, Pamukkale'nin doğal güzelliğine hayran kaldığını dile getirerek, "Gezilip görülmesi gereken bir yer. Buraları gördüğüm için çok mutluyum. Her yerin bembeyaz olması bana ayrı bir heyecan verdi." dedi.Meilin Lin de buradaki doğal ve tarihi yerleri görmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.Antik havuzun suyu yaz kış 36 dereceMilattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, yaz-kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.Beyaz travertenlerin hemen arkasındaki antik havuz, her mevsim yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçmişi binlerce yıl öncesine giden Hierapolis Antik Kenti'ndeki havuz, içindeki sütun ve mermer parçaları nedeniyle içine girenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan konuklar, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini yaşıyor.Antik havuzun suyunun, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıkları ile içildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği de rivayet edilen termal su için Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Hierapolis'e geldiği rivayet ediliyor.