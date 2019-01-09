Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de Karla Mücadele Sürüyor

Pamukkale'de Karla Mücadele Sürüyor

43 dakika önce

Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri kar yağışının etkili olduğu Pamukkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale'de Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri kar yağışının etkili olduğu Pamukkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bölgede etkili olan kar yağışı öncesinde tüm ekiplerini hali hazırda tuttuklarını belirterek, kar yağışının etkili olmasıyla başlayan karla mücadele çalışmalarının Pamukkale İlçesi'nde sürdürüldüğünü bildirdi. Başkan Gürlesin, "Pamukkale ilçemizde kar yağışının etkili olduğu mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin yüksek kesimleri olan Cankurtaran Mahallesi, Kervansaray Mahallesi, Tekke Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi, Gökpınar Mahallesi ve Zeytinköy Mahallesi'nde de çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Amacımız ilçemizde tüm yolların açık olması" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

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