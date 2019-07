Pamukkale'de "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği başlıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin çocuklara yönelik faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği başlıyor.

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin çocuklara yönelik faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği başlıyor. Şenlik, Pamukkale Mahallesi'ndeki belediye otoparkında gerçekleştirilecek.



Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yönelik yeni bir uygulama başlatıyor. Her haftanın sonunda farklı mahallelerde "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek. Şenliğin ilk durağı ise ilçeye adını veren Pamukkale Mahallesi olacak. 19 Temmuz Cuma günü Pamukkale Mahallesi belediye otoparkında saat 19.00'da başlayacak "Mahallemde Şenlik Var" programı çocukları mutlu edecek. Açılacak olan oyun gruplarında doyasıya eğlenecek olan çocuklar, çuval yarışı, halat yarışı ve bir çok etkinlikle farklı bir gün yaşamış olacak. Yüz boyama ve palyaçolarla akşamlarını farklı yaşayacak olan çocuklar yapılacak ikramlarla da mutluluklarını katlayacak. Her hafta farklı mahallelerde yapılacak olan "Mahallemizde Şenlik Var" ilçe genelindeki tüm çocuklara ulaşmış olacak.



"Hedefimiz çocuklarımızın mutluluğu"



Pamukkale Belediyesi'nin amacının ilçede yaşayan herkesin mutluluğunu sağlamak olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Biz ilçemizi mutlu insanların yaşadığı kent olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız çalışmaların temelinde insanlarımızın mutluluğu var. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik 'Mahallemizde Şenlik Var' programıyla hedefimiz çocuklarımızın mutluluğu. Her hafta farklı mahallelerde yapılacak olan şenliğimizde çocuklarımızın gönüllerince vakit geçirebilmeleri için her şey düşünüldü. Oyun gruplarının yanı sıra çeşitli yarışmalar ve ikramlarla çocuklarımızın yüzlerini güldürmek istiyoruz. İlk şenliğimizin adresi ise Pamukkale Mahallemiz oldu. Bu mahalle ile çevre mahallelerde yaşayan ailelerimizi çocuklarıyla birlikte 19 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00'da belediye otoparkına bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

