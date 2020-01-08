Pamukkale'de metruk bina yıkımları sürüyor - Son Dakika
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Pamukkale'de metruk bina yıkımları sürüyor

6 saat önce

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, yangın ve göçme tehlikesi bulunan, ayrıca çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Pamukkale'de metruk bina yıkımları sürüyor, System.String[]

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, yangın ve göçme tehlikesi bulunan, ayrıca çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde bazı mahallelerde bulunan harabe binalarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Kullanılmayan ve metruk halde bulunan binaların çevre kirliliği ve tehlike arz etmesi nedeniyle Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkımı yapılıyor. Pamukkale Belediye Başkanı At Partili Avni Örki, ekiplerin son olarak Fatih Mahallesi'ndeki metruk binaları tespit edip yıktıklarını belirterek, "İlçemiz sınırları içinde yıkılmaya yüz tutmuş eski binalar vatandaşlarımız tarafından da şikayet konusu oluyor. Mahalle sakinlerimizin huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemek adına tehlikeli ve görüntü kirliliğine neden olan, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları yıkıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Gerekli inceleme ve izinlerin alınmasından sonra, vatandaşlarımızın güvenliği için metruk binaların yıkımına devam edeceğiz" dedi.


Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
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