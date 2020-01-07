Pamukkale'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukkale'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor - Son Dakika

Pamukkale'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor

6 saat önce

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, yangın ve göçme tehlikesi bulunan, ayrıca çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Pamukkale'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, yangın ve göçme tehlikesi bulunan, ayrıca çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.


Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde bazı mahallelerde bulunan harabe binalarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Kullanılmayan ve metruk halde bulunan binaların çevre kirliliği ve tehlike arz etmesi nedeniyle kontrollü olarak yıkımları geçekleştiriliyor. Binaların sahiplerinin onayı ile bu tür binaların yıkımı Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk binaları tespit ederek, yapılan incelemelerin ardından metruk binaları yıktı. Yıkım esnasında olumsuzluklar yaşanmaması açısından gerekli tedbirler ekipler tarafından alınırken yıkım sonunda tehlike arz eden binalar ortadan kaldırıldı.


"Tehlikeli ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaları yıkıyoruz"


Pamukkale Belediye Başkanı Arvni Örki yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içinde yıkılmaya yüz tutmuş eski binalar vatandaşlarımız tarafından da şikayet konusu oluyor. Mahalle sakinlerimizin huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemek adına tehlikeli ve görüntü kirliliğine neden olan, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları yıkıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde kontrollü bir olarak yıkılıyor. Metruk bina yıkımları kapsamında Fatih Mahallemizde atıl halde olan binaların yıkımlarını gerçekleştirdik. Gerekli inceleme ve izinlerin alınmasından sonra, vatandaşlarımızın güvenliği için metruk binaların yıkımına devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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