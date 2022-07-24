Pamukkale'de örtü yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Pamukkale'de örtü yangını paniğe neden oldu

24.07.2022 19:09
Pamukkale'de örtü yangını paniğe neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktadaki araziden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Dumanların yükseldiği ve yerli yabancı turistlerin korkulu gözlerle izlediği alevler, büyümeden söndürüldü. Geriye ise siyah örtülü alan kaldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de örtü yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pamukkale'de örtü yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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