Pamukkale'de pazar yerlerinde termal kameralı dönem başladı - Son Dakika

Pamukkale'de pazar yerlerinde termal kameralı dönem başladı

Pamukkale Belediyesi'nden pazar yerlerine ısı ölçerli kamera önlemi

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüsler mücadele kapsamında ilçedeki pazar yerlerine ısı ölçer kameralar yerleştirdi. Ateşi 37.5 dereceden yüksek olanların tespit edilmesini sağlayan termal kameralar, tüm pazar yerlerinde kullanılmaya başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yoğun bir şekilde mücadele ettiği korona virüse karşı Pamukkale Belediyesi önlemler almaya devam ediyor. Korona virüs tehlikesi ortaya çıktığı günden bu yana başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere hükümetin aldığı kararların uyulması için yoğun çaba sarf eden Pamukkale Belediyesi, halkın alış veriş için kullandığı pazar yerlerinde yeni bir uygulama başlattı. İlçede her gün farklı mahallelerde kurulan pazarlarda giriş çıkışlar tek bir noktadan yapılmaya başlandı. Bu giriş çıkış noktalarına ise Pamukkale Belediyesi tarafından termal ısı ölçerli kamera yerleştirildi. Bu kamera sayesinde kalabalık geçişlerde bile ateşi 37.5 derece ve üstü olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu kişilerin pazara girişlerine izin verilmezken, bu durumda olan kişiler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine yönlendirilerek tedavi altına alınıyor. Son alınan karar gereği pazarlara maske ile girme zorunluluğu gelirken ekipler hem vatandaşların hem de esnafın bu yasağa uyup uymadıklarını sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Termal ısı ölçerli kameralar ilçede bugün Fatih, Dokuzkavaklar ve Kuruçay'da kurulan pazarlarda kullanıldı.

"Her şey halkımızın sağlığı için"

Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki, bu pazaryerlerini gezerek sistemin kontrolünü yaptı. Pazar esnafı ve vatandaşları son yasaklarla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Örki, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesini istedi.

Başkan Örki, korona virüs ile hem dünyanın hem de Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğinin altını çizerek, "Bu konuda millet olarak büyük mücadele içindeyiz. Bu kapsamda pazar yerleri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme geldi. Alınan tedbirlerin hepsi vatandaşlarımızın sağlığı için. Pamukkale Belediyesi olarak pazar yerlerinde kullanılmak üzere termal ısı ölçerli kameraları hizmete sunduk. Pazar yerlerinde giriş çıkışlar tek bir noktadan yapılmaya başlandı. Bu noktalara koyduğumuz kameralar sayesinde çoklu geçişlerde bile ateşi 37,5 dereceden daha fazla olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu durumda olan kişiler pazar yerine alınmıyor ve hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendiriliyor. Ayrıca pazar esnafımızın maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına izin verilmiyor. Vatandaşlarımızın da maskesiz pazara girmemeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Pazarların girişinde el dezenfekte noktalarımız da var. Bu hassas dönemde pazarlarımızdaki esnafımızın sayısının iki katı kadar vatandaşımızın alış veriş yapmasına izin veriyoruz. Pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için halkımızın alış verişlerini farklı zaman dilimlerinde yapmasını rica ediyoruz. Tüm uygulamalar halkımızın korona virüs ile mücadelesine destek vermek için. Hiçbir tedbir sağlıktan önemli değildir" dedi.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Pamukkale Belediyesi'nin uygulamasıyla ilgili olarak vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Yerli, uygulama sayesinde pazara giren herkesin ateşinin ölçüldüğünü belirterek, "Bu çok güzel bir uygulama. Korona virüsün en büyük göstergesi yüksek ateş. Bu cihaz sayesinde ateşi yüksek olanlar tespit edilebiliyor. Pamukkale Belediyesi'ne ve Başkan Avni Örki'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatih mahallesi sakinlerinden Hüseyin Bağcı da uygulamayı beğendiğini söyleyerek, "Bu kamere sayesinde önemli bir tedbir alınmış oluyor. Koronavirüs ile mücadele konusunda insanların bilinçlenmesi çok önemli. Termal kamera sistemini uygulayan herkesten Allah razı olsun. Emeği geçen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ediyorum" dedi.