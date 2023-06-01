Azgın sular köyü yuttu! Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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Azgın sular köyü yuttu! Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu

01.06.2023 01:51

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel baskınında ev ve araçlar sular altında kaldı, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar telef oldu. Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına ekipler koştu.

Ege'de etkili olan yağış birçok ilde hayatı felç etti. Denizli'de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sel baskınlarına neden oldu.

KÖYÜN ORTASINDAKİ DERE TAŞTI

Dolu ve sel baskınlarının büyük yıkıma neden olduğu merkezlerin başında Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Akköy Mahallesi geldi. Şiddetli yağışın ardından mahallenin ortasından geçen dere yatağı taştı. Sel baskınları nedeniyle dere kenarında bulunan ev ve araçlar sular altında kalırken, ahırlarda mahsur kalan çok sayıda hayvan telef oldu.

Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koşan ekipler, bölgede oluşan yaraların sarılması için çalışmalara başladı.

Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Bekir Altay: Kan burasıda yıllardır chp belediyesindeydi hayırdır chp ye devam edin Cevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Bekir Altay...yalan söylemekten ,kendi söylediklerinize inanmaya başladınız artık...... Bu kadar pervasız yalan dolan hayret ..pinokyo bile elinize su dökemez.. 4 2 Yayından Kaldır
  • TC Özlem Derebaşı: özellikle baktım. buradan son seçim de dahil akp çıkmış... 5 3 Yayından Kaldır
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Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azgın sular köyü yuttu! Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika


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