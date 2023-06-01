Azgın sular köyü yuttu! Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu

Ege'de etkili olan yağış birçok ilde hayatı felç etti. Denizli'de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sel baskınlarına neden oldu.

KÖYÜN ORTASINDAKİ DERE TAŞTI

Dolu ve sel baskınlarının büyük yıkıma neden olduğu merkezlerin başında Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Akköy Mahallesi geldi. Şiddetli yağışın ardından mahallenin ortasından geçen dere yatağı taştı. Sel baskınları nedeniyle dere kenarında bulunan ev ve araçlar sular altında kalırken, ahırlarda mahsur kalan çok sayıda hayvan telef oldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koşan ekipler, bölgede oluşan yaraların sarılması için çalışmalara başladı.