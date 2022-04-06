Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

06.04.2022 09:28

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de sıcak hava balonuna, Anadolu Ajansının (AA) 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de sıcak hava balonuna, Anadolu Ajansının (AA) 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.

Güneşin doğuşuyla Pamukkale'de gökyüzüne yükselen 17 sıcak hava balonu, çoğunluğu yabancı turistlerle yaklaşık bir saat "beyaz cennetin" semalarında süzüldü.

Balonlardan birine ise "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart asıldı.

Güney Kore'den gelen bir kafile de AA'nın kuruluş yıl dönümünü alkışlarla kutladı.

Pamukkale Balon Genel Müdürü Muhammet Kaplan, kurulduğu günden bu yana Anadolu'nun sesi olan AA'ya doğru ve tarafsız yayıncılığı için teşekkür ettiklerini belirterek, "102 yıldır bu görevi başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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