Pamukkale'de sosyal tesislerde sona yaklaşıldı - Son Dakika

- Pamukkale'de sosyal tesislerde sona yaklaşıldı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki:

"Aktepe Sosyal Tesisleri şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi'nin bölgeye değer katacak olan projesi Aktepe Sosyal Tesisleri'nde sona yaklaşıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, incelemelerde bulunduğu Aktepe Sosyal Tesisleri'nin yakın zamanda hizmete gireceğini ifade etti.

Pamukkale Belediyesi önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sadece inşa edildiği Aktepe Mahallesi'ne değil tüm ilçeye hatta kente değer katacak olan Aktepe Sosyal Tesisleri'nde sona yaklaşıldı. 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan tesisin maliyeti 7,5 milyon TL. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde salon sporları odaları, arşiv binası, kapalı otopark, alışveriş merkezi, dükkanlar, toplantı ve nikah salonları, düğün salonları, robotik kodlama ve eğitim alanı, müzik eğitim merkezi, kafeterya gibi alanlar bulunacak. 1000 metrekarelik alanda inşa edilen tesis salon sporları ile spor alanında, robotik kodlama ve eğitim alanı, müzik eğitim merkezi ile eğitim gibi birçok alandaki eksiklikleri kapatacak. Engelsiz yaşam merkezi özelliğine de sahip olacak tesiste çalışmalarda sona yaklaşıldı.

"Dev bir tesis daha ilçemize kazandırılıyor"

İç bölümlerdeki çalışmalar neredeyse tamamlanırken, tesisin gece ışıklandırılmış hali de dikkat çekici güzelliğe sahip. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Tesiste yapılacak olan bölümlerle ilgili bilgiler alan Başkan Örki, tesisin yakın zamanda hizmete sunulacağını müjdeledi. "Dev bir tesis daha ilçemize kazandırılıyor" diyen Başkan Örki; "Bölgemize ve ilçemize artı bir değer katacak olan Aktepe Sosyal Tesisleri'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Artık detay çalışmalar kaldı. Bunlar da tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayacak olan Aktepe Sosyal Tesisleri şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.