Pamukkale'de travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı - Son Dakika

Çinli turistin ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen pilot Kamil CanTuran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengeyi kaybederek travertenlere düştü.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan , Çinli yolcusuyla Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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