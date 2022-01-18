Pamukkale'de turistler kar altında termal havuza girdi - Son Dakika

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale'de etkili olan kar, ziyaretçilerine iki beyazı aynı anda görme imkanı sundu.

Kentte sabah yağan kar, Pamukkale'yi beyaza bürüdü. Bölgedeki doğal beyaz ile karı fotoğraf makinesi ve kameralarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, travertenler üzerinde yürüdü.

Hierapolis Antik Kenti ve tiyatroyu gezen turistler, daha sonra antik havuzda 36 derecedeki termal suya girdi. Ziyaretçiler, soğuk havada tarihi sütunlar arasında yüzme imkanı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, AA muhabirine, Pamukkale'nin yılın her mevsimi ziyaretçi alan bir turizm bölgesi olduğunu söyledi.

Turistlerin Pamukkale'de çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, bunun da bölgeye gelecek ziyaretçi sayısını artıracağına inandığını ifade eden Akyol, "Bugün bölgemizde etkili olan karla iki beyaz buluştu. Muhteşem bir manzara var. Dışarısı çok soğuk, havuzun içi sıcak. Havuza giren misafirler inanılmaz anlar yaşadı." dedi.

ABD'den gelen Dıana Perea ise ilk kez kar altında havuza girdiğini ve çok mutlu olduğunu anlattı.

Güney Amerika'dan gelen Angie Black da ilk kez geldiği Pamukkale'de muhteşem bir manzarada havuz keyfi yaşadığını belirtti.