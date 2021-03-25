Pamukkale'de turistler kar yağarken antik havuzun keyfini çıkardı - Son Dakika

Travertenleriyle ünlü Pamukkale'de turistler, bölgede etkili olan kar yağışına karşın antik havuzda yüzme keyfi yaşadı.

Kar yağışı Pamukkale'de etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü ören yerinde misafirler, kar yağarken sıcaklığı yaz-kış 36 derece olarak ölçülen antik havuza girdi.

Bembeyaz travertenlerde yürüyüşe çıkan turistler ise kar yağarken oluşan manzarayı fotoğrafladı.

Pamukkale Antik Havuz Müdürü Erkan Tunaboylu AA muhabirine, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'nin yılın her mevsim ziyaretçi çektiğini söyledi.

Tunaboylu, "Sıcak havuzumuza bu kar manzarası altında ağırlamak çok güzel bir duygu. Buraya uzun yıllardır kar yağmıyordu. Bu havada misafirlerimiz de fırsatı kaçırmadılar ve havuzun tadını çıkardılar." dedi.

Bursa'dan gelen Erkan Tek uzun sürenin ardından Pamukkale'yi ziyaret ettiğini ve kar manzarasıyla karşılaştığı için şaşırdığını belirtti.

Said Taş da turist rehberi olarak bölgede görev yaptığını ve ilk kez kar yağarken Pamukkale'yi gezme fırsatı bulduğunu dile getirdi.