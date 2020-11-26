Pamukkale'de vaka görülen apartmanlarda dezenfeksiyon - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırıldı. Vaka görülen apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Avni Örki, "Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanmaya devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli" dedi.

Pamukkale Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul, cami, park gibi yerlerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 12 araç ve 30 kişilik ekip ilçe genelindeki dezenfekte işlemleri için mesai yapıyor. Gelen şikayet ve talepleri değerlendiren ekipler, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan kapı girişleri, kapı zilleri, apartman girişleri, apartman içindeki korkulukları ve apartman boşluklarını baştan aşağı ilaçlıyor.