Pamukkale'de vezneler belirli saat aralığında hafta sonu açık kalacak - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olması ve pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacağını açıkladı. Vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek.

Her yıl iki ayrı dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin ikinci döneminin son ödeme tarihi bu yıl 30 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların bu vergileri ödemeleri için birçok kolaylığı sağladı. YSE'deki ana hizmet binası ile birlikte Atatürk Caddesi'ndeki ek binada yer alan veznelerde 28 Kasım 2020 Cumartesi ve 29 Kasım 2020 Pazar günleri hafta sonunda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ödeme alacak. Ayrıca, vatandaşlar pamukkale.bel.tr resmi internet sitesinden de belediyeye gelmeden ödemelerini yapabiliyor. İsteyenler PTT ile Halkbank şubelerinden de vergi borçlarını ödeme kolaylığına ulaşabiliyor.

Pamukkale Belediyesi, 30 Kasım'a kadar belirli kredi kartlarına taksit imkanını vatandaşlara sunuyor. Pamukkale Belediyesi, bu vergi ödemelerinin kolaylıkla yapılabilmesi için gezici vezneyi de her gün farklı mahallelerde hizmete sunuyor. - DENİZLİ