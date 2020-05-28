Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak - Son Dakika

Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak
Denizli Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergi' ödemeleri için bu hafta sonunda vezneleri açık tutulacağı belirtildi.
Denizli Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergi' ödemeleri için bu hafta sonunda vezneleri açık tutulacağı belirtildi.
Her yıl 2 taksitte ödenen Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergileri'nin 2020 yılı birinci taksit ödemelerinin son günü 1 Haziran 2020 Pazartesi günü. Pamukkale Belediyesi, bu ödemeleri yapmak isteyen vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. Pamukkale Belediyesi'nin resmi web sitesi olan www.pamukkale.bel.tr adresinden de yapılabilen bu ödemeleri veznelerden yapmak isteyen mükellefler hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana hizmet binasında yer alan veznelere başvurabilecek. Bunun yanı sıra Gözler Mahallesi'ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden de kolaylıkla ödeme yapılabilinecek. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerinde mağdur olmamaları için 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.30 saatleri arasında YSE ana binada, Gözler Mahallesi'ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan vezneler hizmet vermeye devam edecek. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:29 Kaynak: İHA
Son Dakika Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı