Pamukkale'de Yabancı Turistlerin Kar Altında Antik Havuz Keyfi

Pamukkale'de yabancı turistlerin kar altında antik havuz keyfi Eksi 2 derecede, 36 derece sıcaklıktaki havuza girdiler 2 bin 500 yıllık antik havuzda kar altında yüzme keyfini yaşıyorlar Beyaz cennette iki beyaz bir araya geldiDENİZLİ - Denizli Pamukkale'de kar altında termal havuzda...

Pamukkale'de yabancı turistlerin kar altında antik havuz keyfi

Eksi 2 derecede, 36 derece sıcaklıktaki havuza girdiler

2 bin 500 yıllık antik havuzda kar altında yüzme keyfini yaşıyorlar

Beyaz cennette iki beyaz bir araya geldi



DENİZLİ - Denizli Pamukkale'de kar altında termal havuzda keyif yapılıyor. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu bölgede Rus ve Uzakdoğu uyruklu yabancı turistler, sıcaklığı 36 derece olan 2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı dün akşam saatlerinde Denizli'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle kentte renkli görüntüler oluşurken, beyaz cennet Pamukkale'de ise iki beyaz bir araya geldi. Yaz turizminin olduğu kadar kış turizminin de başta gelen yerlerinden olan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası'nda yer alan Pamukkale, doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine sağlık hizmeti de sunuyor. Milattan sonra 692'de meydana gelen depremle, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, hava sıcaklığının eksi 2 olarak ölçüldüğü kentte 36 derecelik termal suyu ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Antik çağlardan beri tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, yerli ve yabancı turistler beyaz cennette şifa arıyor.

"2 bin 500 yıllık havuzda şifa arıyorlar"

Turistlerin havuzda 2 bin 500 yıl öncesindeki atmosferi yaşadıklarını aktaran Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, antik havuzun yabancı misafirlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri olduğunu belirterek, "Yaz kış 36 derece olan şifalı suyu ile hem tedavi edici özelliği var hem de 2 bin 500 yıl öncesinin atmosferi içinde yüzme şansı buluyorsunuz. Buraya 'Kleopatra Havuzu' deniliyor, Kleopatra'nın burada yıkandığı ve güzelliğini buradan aldığı söyleniyor. Aynı şekilde Meryem Ana'nın da buraya geldiği ve gözlerine iyi gelmesi açısından gözlerini yıkadığı rivayet ediliyor. Yabancıların bu tür öykülere ilgisi oldukça yüksek oluyor, o yüzden havuz yabancıların ilgisini çekiyor" dedi.

"Pamukkale'nin en güzel günlerinden bir tanesi"

Pamukkale'ye karın çok nadir yağdığını ifade eden Başkan Şen, "40 derecede de eksi 10 derecede de yabancılar antik havuza ilgi gösteriyor. Bugün Pamukkale'nin en güzel günlerinden bir tanesi. Pamukkale'ye kar çok nadir yağar. Kar yağdıktan sonra dışarıda eksi 2 derece olan hava sıcaklığında misafirlerimiz antik havuza giriyorlar ve o keyfi yaşıyorlar. Çok büyük bir keyif, 36 derece vücut sıcaklığında o keyfi yaşıyorsunuz, belki çıktığınızda biraz üşüyorsunuz ama bu her şeye değer" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi

Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu