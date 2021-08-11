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Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor

11.08.2021 13:38
Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin gençlerin yaz aylarını daha verimli geçirmesi amacıyla başlattığı yaz spor kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin gençlerin yaz aylarını daha verimli geçirmesi amacıyla başlattığı yaz spor kursları tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Gençlerimizin sporla vakit geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla da yaz aylarını verimli geçirmeleri için farklı branşlarda yaz spor kursları düzenledik" dedi.

Pamukkale Belediyesi, yaz ve kış aylarında her kesime hitap edecek çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar açıyor. Pamukkale'de Kurs Zamanı sloganından açılan kursların yanı sıra, bu yaz ilçe gençlerine hitap eden spor kursları da büyük ilgi görüyor. Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla açılan Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okullarına 16 branşta, 5-18 yaş arası yüzlerce sporcu katılıyor.

Yüzlerce genç spor yapma imkanı buluyor

Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okullarında, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, boks, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, taekwondo, güreş, karate, atletizm, judo ve halter branşlarında kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi farklı saatlerde antrenörler eşliğinde, Hasan Güngör Spor Salonu, Kınıklı Spor Kompleksi, Atatürk Stadı Antrenman Salonu, Sporcu Eğitim Merkezi, Karşıyaka Saraçoğlu Stadı, Selma Yağcı Boks Salonu ve Mavi Tenis Kulübü'nde gerçekleşen kurslarda yaklaşık bin sporcu katılıyor. Yaz sonuna kadar devam edecek kurslara katılan Pamukkaleli 5-18 yaş arası gençler, ücretsiz düzenlenen 16 branştaki spor kurslarında, sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirebiliyor.

Gençler sporla gelişiyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporun çok önem verdikleri bir konu olduğunu ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi olarak, sporu eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Eğitimin sporla desteklenmesiyle birlikte gençlerimize çok daha faydalı olabileceğimize inanıyoruz. Bizler daha fazla gence spor yapma imkanı sağlamak amacıyla gereken ne varsa yapıyoruz. Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk. Kulübümüz aracılığıyla da gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlayarak milli takımlarda yer alan sporcular yetiştirmek istiyoruz. O sporcularımız uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik, yaz ve kış aylarında çeşitli alanlarda birçok alanda her yaşa hitap edebilen ücretsiz kurslar açıyoruz. Bu yaz da 'Yaz Spor Kursları' açtık. 5-18 yaş arasındaki gençlerimize yönelik 16 farklı branşta spor kursları düzenledik. Bu kurslara 700'den fazla sporcumuz katıldı. Gençlerimizin, evlerinde oturmak spor kurslarımıza geldikleri için bizler de onlara teşekkür ediyoruz. Spor kurslarımıza katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor
Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor
Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor
Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor
Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor

Avni Örki, Pamukkale, Tenis, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale'de yaz spor kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika Spor


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