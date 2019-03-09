Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de Yusuf Güney Rüzgarı

Pamukkale'de Yusuf Güney Rüzgarı

50 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi ve Seyir Terası'nın açılışının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Yusuf Güney Denizlileri coşturdu.

Pamukkale'de Yusuf Güney Rüzgarı, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi ve Seyir Terası'nın açılışının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Yusuf Güney Denizlileri coşturdu.

Pamukkale Belediyesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yaptırılan Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin açılışına katılan konser açılış töreni sonrası sahne aldı. Bir birinden güzel şarkılar seslendiren Güney'e konsere katılanlar da zaman zaman eşlik etti. Denizlililerin yediden yetmişe Güney'i dinlemek için adeta konser alanına akın etti. Binlerce kişinin katıldığı konserde Güney yaklaşık 1 saat sahne aldı. Konser esnasında elinde gitar ile sahneye çıkan 4 yaşındaki bir çocuk ile güney arasında geçen diyalog ise herkesi güldürdü. Çocuğa gitarı nasıl tutulması ve çalması gerektiğini öğreten Güney zaman zaman zor anlar yaşadı. Konsere katılanlar ise kendilerini müziğin ritmine bırakarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Konserde Güney kendi parçaları ile birlikte birçok şarkıyı söyleyerek katılımcıları coşturdu. Konsere katılanlar ise ellerinden cep telefonları Güney'i görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Konser yaklaşık 1 saat sürdü. Konserin sonunda ise Güney etkinlikte emeği geçen başta Pamukkale Belediye başkanı Hüseyin Gürlesin olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:47 Kaynak: İHA

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