Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
Son Dakika Güncel Pamukkale'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Pamukkale'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

1 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi Zabıta Ekipleri, halk sağlığı konusunda yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi Zabıta Ekipleri, halk sağlığı konusunda yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 2019-2020 Eğitim-Öğretimin devam ettiği okullarda kantinler denetlendi.


Pamukkale Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması için ilçe genelinde sorumluluk alanları içerisinde bulunan yerlerin denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Zabıta ekipleri, eğitim öğretim döneminin ilk günlerinde başladığı okul kantini denetimlerini tamamladı. Öğrencilerin sağlığını tehdit edecek faktörlerin meydana gelmesini önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetleme yapan Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri kontrollerde satılan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve satımının yasak olduğu ürünlerin kontrolü, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını denetledi. Düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde öğrencilerin daha hijyenik ve daha sağlıklı ortamlarda hizmet alması hedefleniyor. Ekiplerce yapılan denetlemeler sonucunda ilçe genelinde sıkıntılı bir duruma rastlanmadı.


İlçede yaşayan öğrencilerin sağlığı için okul kantini denetimlerinin sıklaşarak devam edeceğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizde yaşayan öğrencilerimizin sağlığını önemsiyor, onların hijyenik ortamlarda kantin hizmeti almalarını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz düzenli denetimlerini sıklaştırarak devam edecek. Okul kantinlerinin denetimindeki amacımız çocuklarımızın eğitim gördükleri ortamlarda hijyenik, sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmalarını sağlamak" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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