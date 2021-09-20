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Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı - Son Dakika

Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı

20.09.2021 11:02

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "Beyaz cennet" olarak adlandırılan Pamukkale'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre neredeyse iki kat artması, Denizlili turizmcileri gelecek dönem için umutlandırdı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "Beyaz cennet" olarak adlandırılan Pamukkale'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre neredeyse iki kat artması, Denizlili turizmcileri gelecek dönem için umutlandırdı.

Dünyanın dört bir tarafından bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Kovid-19 salgını tedbirleri altında travertenleri ve çevredeki antik kentleri gezme fırsatı buluyor.

Pamukkale'ye gelen misafirler, Kovid-19 kurallarına dikkat ederek ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Pamukkale'yi 1 Ocak-31 Ağustos 2021 döneminde 786 bin 387 kişi ziyaret etti. Bu dönemde ören yerindeki Hierapolis Arkeoloji Müzesi'ni 11 bin 683, yaklaşık 15 kilometre yakınındaki antik kent Laodikya'yı da 25 bin 643 turist gezdi.

Geçen yılın aynı döneminde ise bölgeyi 393 bin 509 kişi ziyaret etmişti.

Turizmciler gelecek yıl için umutlu

Pamukkale ve yöresindeki turizmciler, gelecek yıl için turist sayısında artış olacağını tahmin ederek hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin geçen yıla göre ziyaretçi sayısında adeta "bayram" yaşadığını söyledi.

Salgına rağmen bölgeye turistlerin ilgi göstermeye devam ettiğini belirten Şen, "Kovid-19 süreciyle birlikte ülkemizde aşılamanın ardından yabancı ülkelerden de gelenler bölgede yoğunluk oluşturdu. Beyaz cennetimiz artık eski günlerine dönmeye başladı. Bu yıl gerek yerli gerekse yabancı misafirler tekrar Pamukkale'ye akın etmeye başladı. Yurt dışından rezervasyonlar devam ediyor. Ören yeri bu yıl geçen yıla göre daha iyi bir taleple karşılaştı. Pamukkale yılın ilk 8 ayında yarım milyonun üzerinde misafir ağırladı. Bu da turizmcilerin yüzünü az da olsa güldürdü. Salgına rağmen bu rakamlar bizler için çok kıymetli. Bu sene daha çok Ukrayna, Almanya ve Güney Amerika'dan misafirleri ağırladık." dedi.

Yerli turistlerin de tercihlerini Pamukkale'den yana kullandığını ifade eden Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizmciler sonbahar aylarında termal bölgelere talebin çoğalmasından dolayı ziyaretçi akışının eksilmeden devam etmesini bekliyor. Pamukkale'deki temmuz ve ağustos aylarındaki gözle görülür ziyaretçi artışı bize gelecek yıl için umut veriyor. Temmuz ayında ziyaretçi sayımız 258 bin 305 kişiydi. Bu sayı ağustosta 277 bin 924 oldu. Artık vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Pamukkale'de daha güzel günler göreceğiz. Biz Pamukkale'nin 2022'de Türkiye'de en fazla ziyaret edilen noktalardan birisi olacağına umut ediyoruz."

"2021 yılı Pamukkale için güzel geçiyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ise salgına rağmen birçok misafir tarafından tercih edilmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.

Köseoğlu, şimdiden 1 milyon turist hedeflerine yaklaştıklarını ifade ederek, "Dünyanın her yerinden turist buraya akın ediyor. Pandemi olmasına rağmen tercih edilmek ayrı bir kıvanç. 2021 yılı Pamukkale için güzel geçiyor. Tüm tedbirler alınmış durumda. Pamukkale'ye gelen bir daha gelmek istiyor. Geçen yıla göre sayılarda gözle görülür artışlar var. Tercih edildiğimizi görmek biz turizmcileri de sevindiriyor. Gelecek yıl inşallah bu yıldan daha çok misafiri beyaz cennetimizde ağırlamayı hedefliyoruz. Zamanla o güzel günlere döneceğimize inancım tamdır." diye konuştu.

Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı
Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı
Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı
Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı
Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı

UNESCO Dünya Mirası, Arkeoloji Müzesi, Pamukkale, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı - Son Dakika
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