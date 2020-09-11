Pamukkale'deki 1300 yıllık antik havuza büyük ilgi - Son Dakika

Pamukkale'deki yaklaşık 1300 yıllık antik havuz, milattan sonra 692 yılında meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan termal havuz, yaz kış yerli turistlerin ilgisini çekiyor. yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 60 bin turisti ağırladı.

HER MEVSİM SU SICAKLIĞI 36 DERECE

Yeni tip koronavirüs sürecinin ardından normalleşmeyle antik havuz yeniden ziyaret edilebiliyor. Bu dönemde tadilat gören havuzun kenarlarındaki toprak alan temizlenerek taş döşeme işlemi yapıldı.

Doğal yollarla oluşan ve farklı bir görünümüyle insanları kendisine çeken antik havuza gelenler, her mevsim değişmeyen 36 derecelik termal suda doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

3 AYDA 60 BİN ZİYARETÇİ

Beyaz travertenlere yürüme mesafesinde bulunan antik havuza ziyaretçi sayısı da normalleşme sürecinde günden güne arttı. Ziyaretçiler, binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında şifalı suda yüzme imkanı buluyor. Antik havuzu son 3 ayda 60 bin kişi görme fırsatı buldu.

HEM ŞİFA HEM FARKLILIK

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin antik çağlardan bu yana şifa arayan insanların uğrak yeri arasında olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde bir süre sessiz kalan beyaz cennetin yeni normalleşme adımlarının ardından tekrar eski neşesine kavuşmaya başladığını anlatan Şen, Pamukkale'ye gelenlerin antik havuza girmeden dönmediğini vurguladı.Doğal yollarla oluşan antik havuzun insanları cezbettiğini ifade eden Şen, "Buraya gelen misafirler özellikle hem şifa bulmak hem de farklı deneyimi yaşamak için sıraya giriyor. Havuza geçen 3 aylık dönemde yaklaşık 60 bin kişi girme şansı yakaladı. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar antik havuzu ziyaret edenlerin 100 bine ulaşacağını aktaran Şen, gelen misafirlerin travertenlerin güzelliğini ve ören yerinin de dokusunu gördükten sonra Pamukkale'den ayrılmak istemediğini sözlerine ekledi.