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Pamukkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Akhan Mahallesi'nde 3 Aralık'ta oto kiralama yapılan iş yerinin sahibi Ahmet Ü'nün öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin zanlılar Ş.Ç. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde 3 Aralık'ta oto kiralaması yapılan iş yerinin sahibi Ahmet Ü. ve oğlu Ali Ü. ile husumetli oldukları E.Ö. ve M.E. arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu ile E.Ö. yaralanmış, Ahmet Ü. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan M.E. polise teslim olmuş, şüpheli Ş.Ç. bir süre sonra gözaltına alınmıştı.

Pamukkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Pamukkale, Denizli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:13 Kaynak: AA
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