Son Dakika Haberleri: Pamukkale'deki kaçak ahşap yapılar kaldırıldı
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Pamukkale'deki kaçak ahşap yapılar kaldırıldı

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapı kaldırıldı.

Pamukkale'deki kaçak ahşap yapılar kaldırıldı, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapı kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karahayıt Mahallesi'nde, termal suyun çıktığı 2. derece doğal sit alanda Hazine arazisindeki 15 kaçak ahşap yapının kaldırılması için sahiplerine süre tanıdı.

Tahliyenin gerçekleşmesinin ardından boşaltılan ahşap yapılar, yerlerinden alındı.

"Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanları"nda yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karahayıt, Pamukkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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