Pamukkale'den Erciş'e Eğitim Köprüsü

Pamukkale Belediyesi, Denizli ile Van arasında yardımlaşma köprüsü kuruyor.

Pamukkale Belediyesi, Denizli ile Van arasında yardımlaşma köprüsü kuruyor. Van'ın Erciş İlçesi'nde yer alan Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan gelen "Kütüphanemizde kitap yok, bize kitap gönderir misiniz?" mesajına kayıtsız kalmayan Pamukkale Belediyesi Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi, harekete geçerek kitap toplama kampanyası başlattı.



Pamukkale Belediyesi tarafından kurulan Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi, önemli bir kampanya başlattı. Pamukkale Belediyesi'nin WhatsApp uygulamasına gelen bir mesaj yardımlaşma köprüsünün kurulmasını sağladı. Van'ın Erciş ilçesinde yer alan 400 öğrencili Yatılı Bölge Orta Okulu'nda Türkçe Öğretmenliği yapan İsmail Buyruk, "Merhabalar. Ben Van ilinin Erciş ilçesinde görev yapmaktayım. Okulumuz 400 öğrencili yatılı bir ortaokuldur. Çalıştığım okuldaki öğrenciler, köylerden gelip okulumuzda yatılı kalıyorlar. Maddi durumları pek iyi değil. Öğrencilerimizin okuyup anlama ve anladığını yorumlama noktasında çok sıkıntı yaşadığını görmekteyiz. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için bize ortaokul seviyesine uygun kitap gönderebilir misiniz? Yardım edebilirseniz, bu yardımla bir gönül kazanabilirsek ne mutlu bize. Şimdiden çok teşekkür ederim" şeklinde mesaj gönderdi. Bu mesajı alan Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi yetkilileri harekete geçerek, daha önce bir projede birlikte çalışmayı öneren Hilmi Özcan Anadolu Lisesi öğrencilerine konuyu iletti. Okulda bulunan 10. sınıf öğrencileri 1 haftada 150 kitap topladı.



"Kampanyaya destek vermek bizim için ve öğrencilerimiz için çok önemliydi"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kampanyaya katılan Hilmi Özcan Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Pamuk Kafe Üniversite'de gerçekleşen buluşmada Hilmi Özcan Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Acun, proje sorumlusu kimya öğretmeni Raziye Topçu ve rehber Öğretmen Merve Öznalbant ile Pamukkale Kent Konseyi Başkanı Adnan Kaya, yürütme kurulu üyeleri ve öğrenciler yer aldı. Hilmi Özcan Anadolu Lisesi Özcan Acun, Pamukkale Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Böyle bir yardımlaşma kampanyasına destek vermek bizim için ve öğrencilerimiz için çok önemliydi. Van ile kurulacak olan bu dostluk ve yardımlaşma kampanyasında yer almaktan dolayı çok memnunuz" dedi.



"Hiç kitabı olmayan okulun kütüphanesini zenginleştirmek istiyoruz"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye olarak eğitim konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Biz eğitim konusunda hassasız. Bu hassasiyetimiz çerçevesinde kitap ihtiyacı olan Van Erciş'teki yatıklı bölge okulunda 400 öğrenci için Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak harekete geçildi. İlk olarak Hilmi Özcan Anadolu Lisesi öğrencileri bu konuda adım attı. Kısa sürede 150 kitap toplandı. Biz bu okula daha fazla kitap göndermek için bu girişimi bir kampanyaya dönüştürmek istedik. Van Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu'na gönderilmek üzere ilçemizde yer alan 19 liseden de destek sağlayarak hiç kitabı olmayan okulun kütüphanesini zenginleştirmek istiyoruz. Biz eğitimin önemini biliyoruz. Bu nedenle eğitim için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Van Erciş Bölge Yatılı Ortaokulu'nda yer alan 400 öğrenci için gerekli olan kitap kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar da kitaplarını Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'nde yer alan hizmet binasının 3. Katındaki Pamukkale Kent Konseyi ile Kınıklı Mahallesi'nde bulunan Kitap Kafe'ye ya da ilçe genelindeki liselere teslim edebilirler. Kampanya 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek ve kitaplar toplu halde Van Erciş yatılı Bölge Ortaokulu'na gönderilecek. Kampanya dahilinde binlerce kitabın toplanması bekleniyor. - DENİZLİ

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