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Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak - Son Dakika

Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak

04.06.2021 18:19

Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Kısa sürede ödemeleri gerçekleştirmek istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun" Pamukkale Belediyesi, korona virüsten etkilenen esnaflara büyük destek veriyor.

Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki;

"Kısa sürede ödemeleri gerçekleştirmek istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, korona virüsten etkilenen esnaflara büyük destek veriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Pandemiden etkilenen sektörlerde faaliyetlerine devam eden esnaflarımıza 1400 TL nakdi yardım yapacağız" dedi.

Pamukkale Belediye Meclisi Haziran ayı oturumu Başkan Avni Örki'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisten Pamukkaleli esnafları sevindirecek bir karar çıktı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin önergesiyle gündeme gelen konu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Buna göre Pamukkkale ilçesinde yer alan ve korona virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve ekonomik zarar yaşayan esnaflara nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı. Alınan karar uyarınca Pamukkale'de yer alan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde 1400 TL nakdi yardım yapılacak. Konuyla ilgili olarak başvurular pamukkale.bel.tr internet adresinden yapılabilecek.

"Kısa sürede ödemeleri gerçekleştirmek istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi nedeniyle birçok esnafın sıkıntı yaşadığını ifade ederek; "Biz bu zor zamanların tamamında vatandaşlarımızın yanında olduk. Birçok destek sağladık. Meclis kararımızla belediyemizin kiracısı olan ve kapanan esnaflarımızdan kira almadık. Etkilenenlere de yüzde 50 indirim uyguladık. Ayrıca pandemi zamanında gıda paketi yardımını on binlerce esnafımıza ulaştırdık. Korona virüs önlemleri uzadı ve biz de belediye olarak yeni bir uygulamaya geçtik. İlçemizde faaliyetlerine devam eden ve pandemiden etkilenen çeşitli meslek gruplarındaki esnaflarımıza 1400 TL nakdi destek vereceğiz. Gönül ister ki daha fazla kişiye daha fazla destek verelim. Ama imkanlar bizi sınırlandırıyor. Esnaflarımıza Cumhurbaşkanlığımız ve Denizli Büyükşehir Belediyemiz de maddi destek sağladı. Bizim 1400 TL'lik desteğimiz ile önemli bir katkı sağlanmış olacak. Allah bereketini versin. Bu bir anlamda dayanışmadır. Merkezi bütçeden ve halkımızdan toplanan vergilerden oluşan bütçe ile bu desteği sağlamış olacağız. Haftalık olarak toplanacak olan encümende başvuruları değerlendirip, kısa sürede ödemeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu desteğimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesinin esnaflara vereceği destek Pamukkale Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçti.

Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak
Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak
Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak
Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak
Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak
Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak

Koronavirüs, Türk Lirası, Avni Örki, Pamukkale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkale esnafına 1400 TL nakdi destek yardımı yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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