Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu - Son Dakika
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Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu

26.06.2022 17:51

- Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu Denizli'de Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkması sonucu tarlaya uçtu.

- Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu

DENİZLİ - Denizli'de Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkması sonucu tarlaya uçtu. Feci kazada muavin ağır yaralanırken, çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Kaza; Bozkurt-Çardak ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yarlı olan muavini hastaneye kaldırırken, çok sayıda yolcunun ise yaralandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu - Son Dakika
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